شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٠٠٠ شجرة وتوزيع أكياس صديقة للبيئة في أول أيام «اتحضر للأخضر» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، مبادرة «اتحضر للأخضر»، أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

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وأنطلقت المبادرة بقرى مركز بسيون، بزراعة ٣٠٠٠ شجرة وتوزيع٣٠٠٠ شنطة للمواطنين مطبوع عليها شعار «اتحضر للأخضر»، والتي نفذته مؤسسة راشد النجار الخيرية لدعم مبادرة الرئيس.

وقال عبدالشافي مصطفى كمال، رئيس مجلس مدينة بسيون، إن حملة «اتحضر للأخضر» أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية رئيس الجمهورية تمتد لـ3 سنوات وتستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، وجعلها نظيفة وصحية.

من جهته، أشار ممدوح النجار، نائب رئيس مجلس مدينة بسيون، إلى أنه «لابد من تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في المبادرة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، وتسلط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي للاستفاده منها بشكل كبير».