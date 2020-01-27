شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يشكو من زحام «طوابير» معرض الكتاب.. ويلتقط «سيلفي» مع زواره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، من الزحام على بوابات دخول معرض الكتاب في دورته الـ51، وعدم تخصيص بوابة لضيوف المعرض والمتحدثين في ندواته. حضر «عطية»، الإثنين، إلى مركز مصر للمعارض الدولية، لمناقشة كتابه «الطريق إلى السعادة»، والتى أقيمت بقاعة كاتب وكتاب، بحضور محمد إبراهيم وحافظ محمدى وأدارها علاء عبدالهادي.

وبمجرد دخول «عطية» القاعة تجمع رواد المعرض حوله، حيث حرصوا على التقاط صور «سليفي» معه. فيما استقبل الدكتور شوكت المصري مدير الانشطة والفعاليات بمعرض الكتاب، الداعية الإسلامي، معتذرًا له عن توقفه أمام بوابات الدخول لفترة طويلة، ورافقه إلى مقر ندوته.