شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. قطع مياه الشرب عن 12 منطقة غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، انقطاع المياه عن 12 منطقة غرب المدينة بدءًا من السادسة صباحًا، وحتى العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين أنه سيتم قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية وهي «الكيلو 34 ساحلي، الحمام، مدينة برج العرب، العامرية وتوابعها، النهضة، بنجر السكر، قرى شمال التحرير، العشرة آلاف، البذور، البستان، مدينة النوبارية الجديدة، قرى فرع 20».
وأرجعت الشركة أسباب قطع الخدمة عن المناطق المنوه عنها إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر جهد 66 كيلو فولت بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة.
وناشدت الشركة في بيانها، المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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