شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يبدي استياءه من توقف تطوير الاستاد الرياضي: سأحوله لقرية أوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، استياءه من توقف أعمال التطوير منذ فترة بمباني ومنشآت الاستاد الرياضى بمدينة سوهاج، مؤكدا أنه سيخاطب وزير الشباب والرياضة، لاستئناف أعمال التطوير والعمل على تحويل الاستاد إلى قرية أوليمبية، حيث إنه يعد متنفسا هاما لجميع الشباب والرياضيين بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، يرافقه محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الاثنين، لأعمال التطوير بالاستاد الرياضي بمدينة سوهاج، للوقوف على آخر التطورات والعمل على تذليل كافة العقبات لاستكمال تلك الأعمال.

وأبدى المحافظ استياءه من حالة المنشآت داخل الاستاد، وتوقف أعمال التطوير الجارية، حيث تفقد الصالة المغطاة، والملعب الرئيسي، والمدرجات، وفندق الرياضيين، وحمام السباحة، وملاعب «التنس والإسكواش»، وصالتي «تنس الطاولة، والجيم واللياقة البدنية»، وهي متوقفة تماما وتحت الإنشاء والتطوير، موجها برفع مستوى النظافة خاصة بمنطقة حمام السباحة.

وكلف الفقى، محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضية بالمحافظة، بإعداد تقرير مفصل عن الموقف الحالي للاستاد الرياضى، وأهم المعوقات التي تسببت في توقف أعمال التطوير، ونسب التنفيذ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزير الشباب والرياضة لاستئناف العمل في تطوير الاستاد الرياضي، وتحويله إلى قرية أوليمبية.

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي

محافظ سوهاج يتفقد الاستاد الرياضي