شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم 27 يناير 2020، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا «جاستن موتورى» والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها المسؤول الكيني إلى مصر تلبيةً دعوة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد حرص مصر على دعم كينيا في كافة المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والبنية التحتية، وكذا مجال بناء القدرات ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال المشاركة الكينية في الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في كينيا، في ضوء الأهمية التي توليها مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا.