شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: قضينا على مافيا الخردة بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، إعادة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات.

وكان الوزير قال قبل فتح باب المناقشة حول الاتفاقية إن الوزارة قضت على مافيا الخردة الناتجة من الوزارة، وخاصة السكة الحديد، من خلال عمل مزاد علني شفاف، وتم بيع أول مزاد بمبلغ 340 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بيع الخردة كان يقتصر في الماضي على أشخاص بعينهم وتحت إطار قانوني وكان يضيع على الدولة مبالغ هائلة، وكانت تلك المافيا تحقق أرباحا هائلة من ورائها وانتهى هذا الأمر.

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وأضاف الوزير أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا ومثمرا بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وهناك ثمار بالفعل بدأ تحقيقها نتيجة التعاون والتنسيق، لافتًا إلى أننا جميعًا نبتغي الصالح العام وصالح مصر فوق كل اعتبار، ولذلك الوزارة بالفعل أخذت بمجموعة من مقترحات ومرئيات أعضاء لجنة النقل والمواصلات، وتم التطبيق على الفور، إذ بدراستها وجدناها تصب في خانة الصالح العام.

وأوضح الوزير أن على رأس تلك المقترحات ملف بيع الخردة، وكذلك ملف الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى الرغم من كونها تتبع المحليات، إلا أننا اقتحمنا هذا الملف، وتم رصد مبلغ 10 مليارات جنيه، ووضعها بحساب الهيئة العامة للطرق والكباري لحساب الطرق الداخلية من أجل العمل على رفع كفاءتها وتطويرها وتحديثها ولسرعة التنفيذ.

وأعلن الوزير عن مضاعفة موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري العام المالي المقبل، قائلا: أُبشر أعضاء اللجنة بأنه ستتم مضاعفة موازنة الهيئة من أجل الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروعات القائمة، سواء بشكبة الطرق أو الكباري، كما أكد الوزير على أنه من ثمار التنسيق والتعاون وتنفيذ مقترحات اللجنة ما سيتم في تطوير منظومة السكة الحديد، وخاصة ماكينة قطع التذاكر والاستغلال الأمثل لكافة محطات الهيئة، سواء بمكاتب البريد أو شركات المحمول أو غير ذلك من الاستثمارات، كما أنه ولأول مرة تحصل الهيئة القومية للأنفاق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مبلغ 500 مليون جنيه في تنفيذ مشروع سكة حديد العاشر من رمضان، وسيتم فرض 100 جنيه على كل متر مربع لكافة الأراضي التي سيمر بها المشروع، وهي كلها أفكار ومقترحات اللجنة الموقرة، ناهيك عن التعاون والتنسيق في مشروع قانون الملاحة النهرية وحتى تكون كافة منظومة النقل تحت ولاية واحدة، وتدار بفكر واحد، وكذلك قانون السكة الحديد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستحصل من وزارة الإسكان على نصف تكلفة وتطوير ورفع كفاءة طريق جمصة الدولي، كما أنه سيتم ولأول مرة إنشاء ميناء جاف في مصر بشركة مصرية، وسيتم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل.