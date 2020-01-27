شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تُشارك في الجلسة النقاشية الخامسة والستين من «محادثات القاهرة للمناخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة الخارجية في الجلسة الخامسة والستين من «محادثات القاهرة للمناخ» «Cairo Climate Talks»، حيث قام وزير مفوض د. محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، باستعراض الرؤية المصرية لنتائج مؤتمر مدريد لتغير المناخ الذي عُقد في ديسمبر 2019، وكذلك الأولويات الدولية في مجال المناخ خلال الفترة القادمة، وصولاً إلى مؤتمر المناخ القادم الذي تستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر 2020، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد، سواء على صعيد المفاوضات الدولية التي تشارك فيها مصر، أو على صعيد الخطط الوطنية للحد من الانبعاثات والتكيُف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وفقاً لمقررات اتفاق باريس لتغير المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «محادثات القاهرة للمناخ» هو أحد مظاهر الشراكة المصرية- الألمانية في موضوعات البيئة وتغير المناخ، والذي يتم تنظيمه بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والبيئة والسفارة الألمانية ومكتب المؤسسة الألمانية للتبادل العلمي والأكاديمي بالقاهرة، وهو مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي يتم تنظيمها بشكل دوري منذ 2011 في موضوعات البيئة وتغير المناخ والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مجموعة من الخبراء المصريين والدوليين في تلك المجالات.