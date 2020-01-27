«التعليم»: فتح باب التقدم للوظائف بالمدرسة «المصرية- اليابانية» بميت غمر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية- اليابانية، فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1- KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وأوضحت وحدة المدارس المصرية- اليابانية، في بيان، الإثنين، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg، جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية- اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

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