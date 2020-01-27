شكرا لقرائتكم خبر عن انقضاء الدعوى الجنائية لـ«تامر عاشور» بالتصالح في «التهرب الضريبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جمال، بقبول معارضة الفنان تامر عاشور، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبى، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. كانت محكمة جنح التهرب الضريبى عاقبت «عاشور» غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

كانت النيابة وجهت للمطرب تامر عاشور تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة «آرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفنى».