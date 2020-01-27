شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يكرم محمود زقزوق ونصر فريد واصل لجهودهما في تجديد الفكر الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، عضوا هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، المفكر الإسلامي، ووزير الأوقاف الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وذلك تقديرًا لجهودهما في تجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.

جاء هذا التكريم، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تجديد الفكر الديني، والذي يعقده الأزهر الشريف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 27 لـ28 يناير 2020، والتي شهدت تكريم عدد من علماء الأمَّة الإسلاميَّة البارزين، تقديرًا لما قاموا به من جهود في التجديد ونشر الفكر الوسطي الإسلامي المستنير.

ويعقد الأزهر الشريف مؤتمر تجديد الفكر الديني، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27 لـ28 يناير 2020، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎وتركز محاور المؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي