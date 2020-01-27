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مصر تستقبل الفوج الرابع من معتمري قطاع غزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السلطات المصرية الفوج الرابع من معتمري قطاع غزة، حيث قررت السلطات فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد، لعبور معتمري غزة، في طريقهم إلى الأراضي العربية ، جوا عبر مطار القاهرة الدولي.

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وأكدت المصادر أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور معتمري غزة، علاوة على توفير عدد من السيارات المجهزة لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى، يستقبل معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، الفوج الثالث من المعتمرين الفلسطينيين، قادمين من الأراضي العربية السعودية للعودة إلى قطاع غزة بعد أداء مناسك العمرة.

وفتحت السلطات المصرية، الإثنين، معبر رفح البري في اتجاه واحد، لسفر المعتمرين الغزيين على أن يكون غدًا «الثلاثاء» معبر رفح مفتوحًا أيضًا في اتجاه واحد لعودة الفوج الثالث من المعتمرين الغزيين.

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