شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد لـ3 أشخاص و15 سنة لآخر متهمين باغتصاب ممثلة مغمورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، 3 متهمين بالسجن بالمؤبد ومعاقبة متهم رابع بالسجن 15 سنة لاتهامهم باغتصاب ممثلة مغمورة داخل شقتها بالهرم تحت تهديد السلاح بعد اقتحام منزلها.

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تعود أحداث الواقعة لعام 2017 عقب قيام المتهمين «أحمد.م » و«محمد.ن» و«محمد. ع» و«على. ج» باغتصاب المجني عليها «أ.ح» بغير رضاها، وذلك بأن اقتحموا عليها مسكنها، وأشهروا في وجهها أسلحتهم النارية، مهددين إياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن، ونزعوا عنها ملابسها كرهًا، وتناوبوا الاعتداء عليها.

كما اتهم النيابة المتهمين سالفي الذكر بسرقة مبلغ مالي ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسرًا إياه، ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقي المتهمين المسكن، وأشهروا في وجهها الأسلحة النارية فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بأنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وفوجئت بـ4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح ناري ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة.