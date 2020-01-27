شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: حركة طالبان الأفغانية تسقط طائرة جنود أمريكية وتقتل كل ركابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء رويترز عن متحدث فى حركة طالبان الأفغانية الإرهابية، إن الحركة أسقطت طائرة تحمل جنودا أمريكيين في غزنة.

وأوضح المتحدث، أن حركة طالبان أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة ومن ضمنهم ضباط كبار.

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وكان مسؤول أفغانى، أعبن الخميس الماضى، أن مسؤولا بإدارة الاستخبارات لقي حتفه فيما أصيب آخر إثر كمين نصبه مسلحو حركة "طالبان" في إقليم "هلمند" الواقع جنوبى البلاد، ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم "زمان هامدارد" قوله إن الهجوم وقع أثناء عودة المسئول الذي كان يرأس المكتب الصحفي لإدارة الاستخبارات في الإقليم إلى منزله، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد مرتكبي هذا الهجوم.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان "يوسف أحمدي" مسئولية الحركة عن الهجوم. وكان النائب الثاني للرئيس الأفغاني محمد ساروار دانيش أكد على موقف الحكومة الأفغانية من السلام، قائلا إن خطة حركة طالبان، للحد من العنف هي مجرد وسيلة للتهرب من التوصل إلى سلام حقيقى، كما أنها تخدع الشعب الأفغانى والمجتمع الدولى بهذه الخطوة، وأضاف دانيش - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد توقع اتفاق سلام مع حركة "طالبان"، لكن هذا لن يحل أى مشاكل في أفغانستان.