شاهد فى دقيقة.. علشان كورونا.. اعرف كيف تتواصل مع السفارة المصرية ببكين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو أنت واحد من الجالية المصرية المقيمة فى الصين، ومن المتواجدين فى مقاطعة ووهان الموبوءة بفيروس كورونا، ومقاطعة هوبى وسط الصين أو فى أى منطقة أو مقاطعة أخرى، وترغب فى طلب المساعدة من السفارة المصرية أو القنصلية المتواجدة فى مدينتك بالصين، عليك باتباع الآتى ولا تتردد: - اطلب فورا المساعدة من السفارة المصرية ببكين - سفارة مصر أنشأت لك مجموعة يديرها أعضاؤها للتواصل مع الجالية المصرية فى مقاطعة هوبي وسط الصين و ووهان Advertisements - اتصل على الرقم 01065322541 فى حالات الطوارئ - تم حصر أسماء وبيانات الجالية المتواجدة فى هوبي وبلغ 315 فردا - اطمئن على وضعك إذا كنت فى ووهان فى ظل الحجر الصحى المفروض على المدينة - يهدف التواصل لمتابعة أوضاع المصريين فى "ووهان" والاطمئنان على أحوالهم فى ظل الانتشار السريع للفيروس.

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