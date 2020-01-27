وزيرة الهجرة: "مصر بداية الطريق"مبادرة لتكريم قيادات أفريقية تعلموا بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق" داخل القارة الأفريقية لتكريم جميع الأفارقة والعرب الذين تلقوا تعليمهم فى مصر وتولوا مناصب قيادية فى بلادهم.
وأضافت نبيلة مكرم، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أن لقائها مع اللجنة سابقا أثري دور الوزارة فى أفريقيا، لاسيما وأنها تناولت دور القوى الناعمة فى القارة السمراء.
وأشارت وزيرة الهجرة إلي الدور الكبير الذى يلعبه الدكتور كمال إبراهيم الجراح العالمى لتشوهات العمود الفقرى فى دولة أثيوبيا، لافته إلي أنها تعرفت عليه فى مقر عمله حيث يعيش فى شيكاغو عندما كانت تعمل هناك بوزارة الخارجية.
ومن جانبه قال الدكتور كمال ابراهيم إنه قرر العمل فى منطقة شرق أفريقيا منذ سنوات واختار أثيوبيا بالتحديد لعدم توافر جراحات العمود الفقرى.
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