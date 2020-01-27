شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: طلب شهادة جون بولتون متروكة للديمقراطيين وليس مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على مطالبة تشاك شومر زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بضرورة إدلاء كبار مسؤولى الإدارة بشهاداتهم فى محاكمة الرئيس دونالد ترامب فى إطار مساءلته بعد تقرير قال إن ترامب أبلغ مساعدا سابقا الاستمرار فى حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا إلى حين التحقيق مع منافسين سياسيين.

وقال ترامب فى تغريده اليوم الاثنين، "لم يطلب البيت الديمقراطى الخاضع للسيطرة من جون بولتون الإدلاء بشهادته.. الأمر متروك لهم، وليس لمجلس الشيوخ".

وجاء ذلك بعدما قال شومر فى تغريده على تويتر، إنه يجب على الجمهوريين مساندة الجهود الرامية إلى استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومى السابق ضمن آخرين للإدلاء بشهاداتهم، والذى كان قد أبدى استعداده بداية يناير الجارى، الإدلاء بشهادته فى قضية عزل ترامب التى يناقشها مجلس الشيوخ الأمريكى خلال الأيام الجارية.



تغريده الرئيس دونالد ترامب

وجاءت مطالبة تشاك شومر، باستدعاء مستشار ترامب السابق للأمن القومى، بعدما ذكرت صحيفة نيويوك تايمز، يوم الأحد، أن ترامب أبلغ فى أغسطس، جون بولتون، إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا والتى يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك فى تحقيقات مع ديمقراطيين بما فى ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.

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وأورد جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق تصريح ترامب فى نسخة لم تنشر بخط يد خبير السياسة الخارجية الجمهورى المحافظ وذلك طبقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن وصف للنص من عدة أشخاص، فيما لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، ولم يرد كذلك جاى سيكولو الذى يساعد فى قيادة دفاع ترامب فى محاكمته بمجلس الشيوخ الأمريكى فى إطار مساءلته، كما لم يرد تشارلز كوبر المحامى الممثل لبولتون على طلب للتعليق.

وقد يضعف تأكيد بولتون أحد الدفاعات الأساسية التى قدمها ترامب وحلفاؤه فى خضم التحقيق بشأن المساءلة وهى أن وقف المساعدات لم يكن له صلة بأى رغبة فى جعل أوكرانيا تجرى تحقيقات مع خصوم سياسيين من بينهم بايدن الذى كان ابنه هنتر مديرا لشركة طاقة أوكرانية خلال تولى والده منصب نائب الرئيس.

وقالت الصحيفة إن كبار مساعدى ترامب ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التى اعتمدها الكونجرس، لكن ترامب قال خلال نقاش جرى مع بولتون فى أغسطس عام 2019 إنه يفضل عدم إرسال مساعدات لأوكرانيا إلى أن يسلم المسؤولون هناك كل المواد التى لديهم بشأن التحقيق الذى شمل بايدن بالإضافة إلى مؤيدى هيلارى كلينتون فى أوكرانيا.

وأمر البيت الأبيض بولتون ومسئولى الإدارة الآخرين بعدم التعاون مع التحقيق الجارى بشأن المساءلة على الرغم من أن بولتون قال إنه سيدلى بشهادته بشأن هذا الموضوع إذا تم استدعاؤه، ويستمع مجلس الشيوخ إلى حجج عزل ترامب من منصبه بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس نتيجة تعاملات ترامب مع أوكرانيا، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك دعم كاف بين أعضاء مجلس الشيوخ لطلب شهود وأدلة إضافيين. ولم يستمع مجلس النواب إلى شهادة من بولتون.

وكان قد أصدر مستشار الأمن القومى فى الولايات المتحدة السابق، جون بولتون، بيانًا، يناير الجارى، أكد فيه استعداده للإدلاء بشهادته فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بشأن عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأنه تم استدعاء مستشار الأمن القومى السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته بخصوص محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، حسب الديمقراطيين، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن، المرشح لمنافسته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات لكييف.