شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا" فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة بساحل العاج، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا، تم الكشف عنها إثر وصول طالب قادم من الصين، وهي الحالة الأولى من الإصابات بالفيروس في القارة الإفريقية.

وذكرت الوزارة أن الطالب ظهرت عليه أعراض كالسعال والعطس، وأنه كان يلتقط الأنفاس بصعوبة.

وكان علماء قد حذروا من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

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وتوفي 81 شخصا حتى الآن بسبب هذا الفيروس الذي تتزايد قدرته على الانتشار، وفقا لوزير الصحة الصيني ما خياووي.

وفرضت عدة مدن صينية قيودا صارمة على السفر، وأُقفلت مدينة ووهان تماما - فهي البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس.. وتعهد المسؤولون بتكثيف جهودهم لاحتواء الفيروس، وأعلنوا أنه سيحظر بيع جميع الحيوانات البرية في الصين بدءا من يوم الأحد.