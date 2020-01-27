شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تهنئ بعثة منتخب مصر لكرة اليد وتودعها بمطار قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت شركة مصر للطيران، على توديع بعثة منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأثنين، فى مطار قرطاج الدولى، أثناء مغادرتهم فى طريق العودة إلى القاهرة، بعد فوزهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية وتأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020.

واستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد، فى مطار قرطاج الدولي بتونس، السفير المصري فى تونس ومدير مكتب ومحطة مصر للطيران هناك، الذين حرصوا على تهنئة المنتخب الوطنى بعد حصد البطولة الإفريقية، حيث تم التقاط صورا تذكارية لهم هناك.

وتصل بعثة منتخب مصر لكرة اليد، مطار القاهرة، بعد قليل، قادمة من تونس على متن رحلة مصر للطيران رقم 844، ومن المقرر أن يستقبل البعثة فى المطار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسط حضور لعدد من القيادات بالوزارة وقيادات المطار.

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وتوج منتخب مصر لكرة اليد، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة، بنتيجة 27-23 ليتأهل لأولمبياد طوكيو.

وتسلم منتخب مصر الجائزة المادية الخاصة ببطل البطولة، والتى تقدر بـ 25 ألف يورو، بينما تحصل المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 15 ألف يورو.

وبذلك يكون المنتخب المصري قد حقق البطولة السابعة له في بطولات كأس الأمم الإفريقية، وهي البطولة الأولى التي يتوج بها في تونس.