شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: لم تتحرك مركب غير شرعى من مصر منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتدريب الشباب الراغب فى الهجرة بشكل رسمى لضمان كل حقوقه للمساهمة فى مواجهة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر باعتبارهما من أولويات الحكومة.

فى البداية أعرب الوزير عن تقديره للعمل الذى تقوم به اللجنة الوطنية فى مجال التوعية وبناء القدرات والتنسيق بين الجهات المختلفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، مؤكدا أن ذلك هو هدف من الأهداف الرئيسية التى نعمل على تحقيقه.

واستعرض الوزير خطة وزارة القوى العاملة فى تطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات والتى تصل إلى 38 مركزا ثابتا، على مستوى 27 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب المهنى، فضلا عن تطوير وتحديث 13 وحدة تدريب متنقلة، تم اطلاق 8 منها تجوب القرى والنجوع لتدريب كل راغب فى التدريب فى محل إقامته فى إطار مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم الأسر الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية، وسيتم قريبا إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة.

من جانبها أشادت السفيرة نائلة جبر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة ملف الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مصر أصبحت مدركة لخطورة هذا الملف، ويقظة تجاه أى محاولات مخالفة للقانون، أن هناك تركيزًا على توفير الحماية للحالات التى تتعرض للاستغلال، وتقديم التوعية للشباب من خلال عرض البدائل المتاحة، مؤكدة أن اللجنة تعمل بشكل ميدانى وتصل للقرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لتوفير الحماية المطلوبة.

وكشفت جبر عن عدد المهاجرين الذين تحركوا العام الماضى من مصر بطريقة غير شرعية، موضحة أنهم لم يتجاوز 777 فردًا لدولة فيها أكثر من 100 مليون مواطن، ما يدعوا للتأمل، مؤكدة أن هناك رؤية متكاملة فى التعامل المصرى مع قضية تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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وأشارت إلى أنه منذ 3 سنوات مضت لم تتحرك مركب من الموانئ المصرية بهجرة غير شرعية، وهذا يؤكد قوة الجهات الأمنية وفرض السيطرة، ومصر تتحرك فى هذا الملف بصورة كاملة بدأت بالجانب التشريعى الذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط، ثم جهات إنفاذ القانون.

وعرضت السفيرة نائلة جبر تقديم خدمات اللجنة الوطنية للوزارة من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة لها من خلال المنح التى تصل إليها، لتدريب الشباب على الوظائف المتوفرة فى سوق عمل الدولة المراد التهجير لها حتى يتيح لهم الحصول على فرصة العمل فور وصولهم للدولة المتجهين إليها، فضلا عن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الهدف الأكبر للجنة هو توفير فرص عمل للشباب داخل بلادهم لعدم الاتجاه للهجرة غير الشرعية.

من جانبه رحب الوزير بإسهام اللجنة فى تطوير وتحديث مركز التدريب، مؤكدا أهمية كيفية استخدام المنح والمردود والقيمة المضافة التى سوف تعود على الدولة منها وقدرة استفادة الشباب للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وتشجيع الهجرة الشرعية.

وقام الوزير برفقه السفير نائلة جبر بتفقد العمل على 5 وحدات التدريب المتنقلة التى يتم تطويرها تمهيدًا لإطلاقها كمرحلة ثالثة داخل الورشة الخاصة بالوزارة بأيدى عمالها ومعداتهم الخاصة بهم كرسالة تقوم بها الوزارة وخدمة تقدمها للمجتمع المصرى.

وأشادت "جبر" بالجهود الكبيرة الملموسة من جانب وزارة القوى العاملة فى إحياء منظومة التدريب المهنى، وتطوير وحدات التدريب المتنقلة، والجهود الكبيرة التى بذلت بأيدى عمالها، وبما لهم من قدرة كبيرة على العمل.