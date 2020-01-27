شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يلتقى قيادات هيئة التنمية السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتورخالد العنانى، وزير السياحة والآثار لقاء موسعاً مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية بحضور سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى الآثار، حيث أكد على شكره وتقديره للعاملين على ما يتم بذله من جهد كبير فى تنمية وتنويع منتج السياحة المصرى بقطاعات التنمية بصفة عامة وعلى دعم المستثمرين بقطاع السياحة، كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تفعيل خطة التنمية السياحية وخطة الوزارة فى جذب مجموعة استثمارات جديدة بقطاع السياحة المصرى من خلال طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة لتشمل فنادق ومنتجعات سياحية وبيوت إجازات بمنطقة هضبة الطود بالأقصر لخدمة السياحة الأوروبية خلال فصل الشتاء وربطها بشكل مباشر بالمنطقة الأثرية ذات الشهرة العالمية بمدينة الأقصر، وكذلك مجموعة من الفرص الاستثمارية بجنوب البحر الأحمر والساحل الشمالى لبحيرة قارون بالفيوم.

كما استعرض وزير السياحة والآثار نتائج اللقاءات التى تم عقدها مع بعض المستثمرين فى القطاع السياحى ورؤساء اتحادات الغرف السياحية حول المشكلات التى تواجه القطاع والقرارات التى تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحى المصرى، حيث تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء واصفاً إياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع السياحى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور العنانى على أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والمجلس الأعلى للآثار من أجل تقديم برامج سياحية جديدة متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة للتنسيق المتكامل وتذليل أية صعوبات في هذا الشأن.

كما لفت إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين فى القطاع السياحى لدفع سير العمل به، فضلا عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولى.