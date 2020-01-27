شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد الأكاديمية اللاهوتية السويدية بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم وفدًا من أكاديمية القديس أغناطيوس اللاهوتية وكلية اللاهوت السويدية باستكهولم حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون ما بين الأكاديمية والكنيسة القبطية.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل مايو الماضى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، وفدا من الأكاديمية اللاهوتية بموسكو التابعة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، تكون الوفد من رئيس الأساقفة امفروس و7 من الآباء الرهبان و11 من الأساتذة والطلاب.

قام الوفد بجولة فى الأديرة القبطية للرهبان والراهبات، وهى أديرة منطقة وادى النطرون، الأنبا بيشوى، السريان، البراموس، إلى جانب دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، وديرى القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وكذلك ديرى الشهيد مارجرجس والشهيد أبى سيفين بمصر القديمة وأيضا الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس ومعهد الدراسات القبطية.

Advertisements

فيما تستقبل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمرة الأولى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الطوائف وذلك يوم الأربعاء 29 يناير الجارى، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ثم يلقى عظته الأسبوعية بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة وممثلى الكنائس المسيحية الثلاثة الكبرى، ومجلس كنائس مصر.

كان مجلس كنائس مصر الذى ينظم تلك الاحتفالية السنوية، قد عقد آخر اجتماعاته في ديسمبر الماضي حيث استقبل المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، أعضاء لجنة الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لمجلس كنائس مصر خلال اجتماعهم لأجل وضع الخطة الأولية للعام الجديد 2020

وقدم المجلس تقريرا عن عمل لجنة الكهنة والرعاة وما تم من أنشطة منها فى مؤتمر كيف نقدم الإيمان المسيحى بشكل عصرى والذي عقد ضمن أنشطة اللجنة كما تم مناقشة تنسيق أسبوع الصلاة العالمى وتوسيع نطاقه خارج القاهرة فى السنة الجديدة ليشمل أسيوط، المنيا، الإسكندرية.



