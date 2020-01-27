شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد 3 علماء حصلوا على جائزة نوبل.. اعرف إنجازاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين 27 يناير ذكرى ميلاد ثلاثة علماء حصلوا على جائزة نوبل فى مجالات مختلفة وهم:"ميريد كوريجان، جون إيكلس،صمويل تينج"، وفيما يلى نبذة مختصرة عن سيرة كل منهم:

ميريد كوريجان

ولدت ميريد كوريجان، فى مثل هذا اليوم 27 يناير 1944، وهي مناضلة مسالمة من أيرلندا الشمالية، أسست مع بيتي ويليامز حركة النساء من أجل السلام، وحصلت عام 1976 على جائزة نوبل للسلام، كما حصلت ميريد كوريجان على جائزة السلام على الأرض عام 1990.

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جون إيكلسولد جون إيلكس عالم الفيزيولوجيا والطبيب الاسترالى، عام 1903 ، وكان مسيحيا كاثوليكيا مُلتزما دينياً، وحصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1963 لأبحاثه حول التشابكات العصبية، وشارك معه في جائزة نوبل في الطب كلا من السير آلن لويد هودجكين والسير أندرو هكسلي لتجاربهما وأبحاثهما الرياضية المتعلقة بجهد الفعل.

كان جون إيلكس عضوا فى الجمعية الملكية، والأكاديمية الألمانية للعلوم ليوبولدينا، والأكاديمية البابوية للعلوم، والأكاديمية الأسترالية للعلوم، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والأكاديمية البافارية للعلوم والعلوم الإنسانية، والأكاديمية الوطنية للعلوم، بالإضافة إلى حصوله على دكتوراه فخرية عام 1992، وجائزة المحاضر المراجع السنوية عام 1972والقلادة الملكية عام 1962، ولقب فارس عام 1958، وزمالة الأكاديمية الأسترالية للعلوم عام 1953، وتوفي جون إيلكس في 2 مايو عام 1997 .

صمويل تينجولد عالم الفيزياء الأمريكي صمويل تينج، وحصل عام 1976 على جائزة نوبل للفيزياء، و حاز عليها بالمشاركة مع عالم الفيزياء الإنجليزي بورتون ريختر، وحصلا على الجائزة تقديرا لاكتشافهما أحد الجسيمات الأولية الثقيلة.

ولد صمويل تينج فى 27 يناير 1936، وحصل صمويل تينج على زمالة الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، بالإضافة إلى زمالة الأكاديمية الباكستانية للعلوم، وجائزة إرنست أورلاندو لورنس، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الصينية في هونج كونج.



