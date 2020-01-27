شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة البيئة تطلق فعاليات الاحتفال الرسمى الأول بيوم البيئة الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فعاليات الاحتفال الرسمي الأول بيوم البيئة الوطنة، بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعلان يوم ٢٧ يناير من كل عام يوما وطنيا للبيئة في مصر، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء والمحافظين والقيادات الحكومية والشعبية واعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتهم محافظا القاهرة والجيزة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من الاحتفال بيوم البيئة الوطنى هو تشجيع فئات المجتمع المختلفة على المشاركة بأنشطة بيئية من أجل الحفاظ على البيئة مما يخلق مواطن مشارك وفعال فى منظومة العمل البيئى، ويساهم فى توصيل مفاهيم ومبادئ الحفاظ على البيئة لكافة المواطنيين.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ان الوزارة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية بهدف رفع الوعى البيئى لدى طلاب المدارس وترسيخ مبادئ الحفاظ على البيئة ، يتم عرض الكثير من نماذج تدوير المخلفات الرائعة التى نفذها الطلاب خلال المعرض البيئى .

وأضافت ياسمين فؤاد، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطنى تزامن مع حملة "اتحضر للأخضر" والتى أطلقتها الوزارة برعاية رئيس الجمهورية، والمقصود بالأخضر هو سلوك حياه المواطن بأن يكون صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية ، موضحة أن حملة اتحضر للاخضر ستتناول موضوع بيئى مختلف كل شهر وسيتم تنفيذ أنشطة بيئية بكافة محافظات الجمهورية.

وتقدم الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة بالشكر لوزيرة البيئة لاستجابتها لطلب المجتمع المدنى بان يكون لمصر يوما رسميا للحفاظ على البيئة في كل مكان لتستمر الأنشطة البيئية طوال العام وتعلن نتائجها في هذ اليوم ليصبح أيقونة طوال العام، مشيرا إلى أن اختيار يوم 27 يناير يوما وطنيا للبيئة كان تزامنا مع إقرار قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

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وأضاف، ظل الاحتفال على مدار سنوات بشكل تطوعي وشعبي حتى كانت المبادرة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاحتفال العام الماضي لضرورة ان يكون احتفالا رسميا وطنيا، فكانت سباقة في ذلك وتم موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعلانه يوما وطنيا رسميا، ليصبح فرصة لكل فرد في الوطن لخدمة البيئة مهما صغر دوره أو كبر.

وأكدت الدكتورة إنجى مشهور مستشار وزير التربية والتعليم فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن سيادته، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعمل على نشر الوعى البيئى بين الطلاب من خلال المناهج الدراسية التى تدرس التربية البيئية ليتم غرس السلوكيات الايجابية لدى الطلاب نحو البيئة من خلال ابراز العلاقة الوثيقة بين الانسان والبيئة وأهمية استمرار هذة العلاقة فى الإتجاه الصحيح بما ينعكس إيجابا على حياة الإنسان.

وأشارت إلى حرص الوزارة على الأخذ ببرامج التربية البيئية عند بناء وتخطيط المناهج المدرسية على مستوى المراحل التعليمية من أجل توظيف العلم وتطبيقة فى فهم البيئة واكتشاف مواردها وحمايتها وحسن استغلالها، معربة عن سعادتها بالطلاب الفائزين بمسابقة "أجمل لوحة فنية من المخلفات"، والذى يعكس إدراك هؤلاء الأبناء بمعنى ومفهوم وقيمة البيئة.