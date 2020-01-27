أول تعليق من جامعة الأزهر حول حكم القضاء الإداري بحظر النقاب بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إنه لم يرد الجامعة أي شيء بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم القضاء الإداري، بحظر النقاب الجامعات المصرية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الاثنين، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

وأضاف المحرصاوي في تصريحات لمصراوي، أن الحكم لم يصل جامعة الأزهر حتى الآن.

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