داخل منطقة أثرية وبابه مختوم.. ضبط وكر لتخزين الآثار المسروقة به 12 مومياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مخزن آثار اتخذه لصوص الآثار وكرًا لإخفاء مسروقاتهم، وعليه ختم مفتش آثار منذ عام 1960، وبداخله 12مومياوات، وغطاء تابوت، وقطع حجرية منقوشة بالجيزة.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بوجود مخزن آثار بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل منطقة سقارة الأثرية، لم يتم إدراجه بكشوف مخازن الآثار وغير معلوم لمفتشي الآثار .

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وانتقل مفتشو قطاع الأمن العام، إلى المخزن وبالفحص تبين أنه غرفة ملحقة بالمقبرة، وهي عبارة عن قطع حجرية محكمة الغلق خلفها باب خشبي عليه قفل، ومختوم باسم أحد مفتشي الأثار سنة 1960 .

وتشكلت لجنة لفحص محتويات المخزن، وعثرت بداخله على "12" تابوت خشبي بها 12 مومياء، وغطاء تابوت، وقطع حجرية منقوشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتكثف الجهود لكشف ملابسات الواقعة مرتكبي الواقعة.