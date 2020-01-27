لإتمام التصالح.. تأجيل محاكمة المطربة "بوسي" بقضية التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لجلسة 24 فبراير.
وجاء قرار التأجيل، لتقديم ما يفيد بالتصالح.
كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه
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