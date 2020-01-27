بتزوير أوراق رسمية وعرفية.. سقوط صاحب شركة تخصص في تهريب المهاجرين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.

كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص (صاحب شركة استيراد وتصدير ، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية – سبق اتهامه في قضايا أموال عامة ومطلوب ضبطه في 3 قضايا)، بمزاولة نشاط غير مشروع في تسهيل عمليات هجرة غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية ، باستخدام أوراق ومستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية لإدخال الغش والتدليس على الجهات المعنية ، واستخراج تأشيرات سفر لهم لتهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني - الأمن العام" ، ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات ، أمكن ضبطــه وبتفتيش مسكــنه عثر على (عدد 2 طابعة ألوان مزودة بجهاز سكانر ماكينة لتقطيع الأوراق – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على العديد من الأختام والمستندات المزورة الدالة على ارتكابه الجريمة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.