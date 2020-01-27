غازل طالبة.. المحكمة التأديبية: رفض طعن أستاذ بكلية تجارة على قرار إحالته للتأديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الطعن المقام من أستاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب اليه من قيامه بمغازلة إحدى طالبات الكلية، لانتفاء القرار الإدارى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

أقام الطعن أستاذا جامعيا على قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوى على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار .

ورأت المحكمة أن قرار إحالة الأستاذ الجامعى لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونى، لكونه لا يؤثر بشكل نهائى فى المركز القانونى للأستاذ الجامعى، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا .