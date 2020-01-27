شرطة التموين: ضبط مصنع "دفايات" كهربائية غير مرخص في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، ضبط مصنع دفايات كهربائية بدون ترخيص بالقاهرة، وبداخله 400 دفاية مجهولة المصدر. وألقت الإدارة القبض على (مسئول عن مصنع دفايات كهربائية -كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية)، لإدارته المصنع بدون ترخيص وتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. Advertisements وعثرت الأجهزة الأمنية بداخل المصنع على المضبوطات التالية (400 دفاية – 1000 شمعة دفاية 600بطارية كشاف – 300 قاعدة دفاية – 300 هيكل دفاية – 1000كرتونة دفاية فارغة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غشاً بذلك جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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