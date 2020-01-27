مصر | قرار عاجل من المحكمة بشأن رامي صبري بقضية "التهرب الضريبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من المحكمة بشأن رامي صبري بقضية "التهرب الضريبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، تأجيل محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيها للضرائب العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل لورود التقرير.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.