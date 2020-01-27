مصر | تأجيل إعادة محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" لـ9 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" لـ9 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، جلسة إعادة محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، لجلسة 9 فبراير المقبل؛ للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

وكانت محكمة النقض، ألغت في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.