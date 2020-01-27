مصر | انقضاء دعوى حبس تامر عشور في "التهرب الضريبي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقضاء دعوى حبس تامر عشور في "التهرب الضريبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، بقبول معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة.

وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، الفنان غيابيا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل.