مصر | عدم قبول طعن أستاذ جامعي على إحالته للتأديب بسبب مغازلة طالبة

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأقام الطعن أستاذ جامعي علي قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوي على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار.

ورأت المحكمة أن قرار إحالة الاستاذ الجامعي لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانوني، لكونه لا يؤثر بشكل نهائي في المركز القانوني للأستاذ الجامعي، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا.