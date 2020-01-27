مصر | عدم قبول طعن أستاذ جامعي على إحالته للتأديب بسبب مغازلة طالبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم قبول طعن أستاذ جامعي على إحالته للتأديب بسبب مغازلة طالبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الطعن المقام من أستاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدى الجامعات، على قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب إليه من قيامه بمغازلة إحدى طالبات الكلية، لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأقام الطعن أستاذ جامعي علي قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوي على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء، وطالب بإلغاء القرار.
ورأت المحكمة أن قرار إحالة الاستاذ الجامعي لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانوني، لكونه لا يؤثر بشكل نهائي في المركز القانوني للأستاذ الجامعي، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا.