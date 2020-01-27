مصر | حبس عامل اغتصب طفلة زوجته بالقاهرة.. تفاصيل صادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عامل اغتصب طفلة زوجته بالقاهرة.. تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، اليوم الاثنين، حبس عامل لاغتصابه ابنة زوجته الطفلة "منة" 13 عامًا داخل شقته بعدما استغل غياب والدتها.

وكانت قد أمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان كيفية حدوث الواقعة وإعداد تقرير بها.



وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض طفلتها "منة" 13 سنة للاعتداء الجنسي على يد زوجها داخل شقته مستغلا غيابها عن المنزل حيث كانت نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت. وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض طفلتها "منة" 13 سنة للاعتداء الجنسي على يد زوجها داخل شقته مستغلا غيابها عن المنزل حيث كانت نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت. وأضافت في بلاغها أمام رجال المباحث، أنها كانت متزوجة وأنجبت طفلة، ثم حدث طلاق بينها وبين زوجها وانفصلت ثم تزوجت بالمتهم وعاشت معه في شقته.



وكشفت أنها عقب عودتها إلى شقتها أبلغتها ابنتها بأن المتهم استغل عدم تواجدها بالمنزل واعتدى عليها جنسيًا مشيرة في بلاغها أن المتهم فض غشاء بكارتها.