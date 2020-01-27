مصر | أكاديمية الشرطة تستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية الشرطة تستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتفقد الزائرون، مرافق ومنشآت الأكاديمية وما تذخر به من إمكانيات جعلتها في مقدمة المؤسسات المعنية بالتدريب الأمني المتخصص على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعرف الوفد على الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصري متطور، وقاموا بزيارة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وكتائب خيالة كلية الشرطة، بالإضافة إلى زيارة كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة المعني بتدريب الكوادر الأمنية الوافدة من الدول الأفريقية والأجنبية الصديقة.
وكما زاروا عددا من المنشآت التدريبية والتعليمية مثل ميدان تدريب الدفاع عن النفس - القرية التكتيكية – ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة – ومشاهدة عروض الطلبة في فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأساليب التدريبية الأمنية التي تعتمد على توظيف معطيات التقنيات الحديثة لتنمية القدرات والمهارات الأمنية للطلبة.
وأعربت نبيلة مكرم، عن خالص شكرها لوزير الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم تلك الزيارة، موجهة التهنئة لرجال الشرطة البواسل بعيدهم الثامن والستين.