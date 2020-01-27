مصر | أكاديمية الشرطة تستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية الشرطة تستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورحب رئيس الأكاديمية بالزائرين، ناقلًا لهم تحيات وزير الداخلية وبالغ اهتمامه بتلك الزيارة. وتفقد الزائرون، مرافق ومنشآت الأكاديمية وما تذخر به من إمكانيات جعلتها في مقدمة المؤسسات المعنية بالتدريب الأمني المتخصص على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعرف الوفد على الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصري متطور، وقاموا بزيارة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وكتائب خيالة كلية الشرطة، بالإضافة إلى زيارة كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة المعني بتدريب الكوادر الأمنية الوافدة من الدول الأفريقية والأجنبية الصديقة.

استقبل اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على رأس وفد ضم 48 من شباب الأُسر المصرية المقيمة بدولة أُستراليا من أبناء الجيل الثاني والثالث خلال تنظيم مُلتقى لزيارة المعالم والأماكن السياحية والثقافية بالبلاد.

وكما زاروا عددا من المنشآت التدريبية والتعليمية مثل ميدان تدريب الدفاع عن النفس - القرية التكتيكية – ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة – ومشاهدة عروض الطلبة في فنون الرماية ومهارات فك وتركيب الأسلحة، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأساليب التدريبية الأمنية التي تعتمد على توظيف معطيات التقنيات الحديثة لتنمية القدرات والمهارات الأمنية للطلبة.



وأعربت نبيلة مكرم، عن خالص شكرها لوزير الداخلية وأكاديمية الشرطة لتنظيم تلك الزيارة، موجهة التهنئة لرجال الشرطة البواسل بعيدهم الثامن والستين.

وبدورهم أعرب شباب الجاليات المصرية عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل رجل أمني عصري باتباع أحدث النظم والأساليب العالمية التي يطالعونها بالخارج مما ينمي لديهم قيمة المواطنة ويزيدهم فخرًا واعتزازًا بوطنهم العزيز.