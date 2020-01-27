مصر | وزير الأوقاف بندوة قطاع السجون: علينا الدفاع عن الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف بندوة قطاع السجون: علينا الدفاع عن الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحدث فضيلته عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة؛ لتحقيق الأمن للمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكدًا أهمية رسالة الأمن.
وتناول فضيلته، فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، مشيرًا إلى أن الشهادة في سبيل الدفاع عن الأوطان والحفاظ عليها من أعظم العبادات، وأن الإنسان المخلص لدينه يبذل أغلى ما يمكن من أجل وطنه، وعلينا جميعًا أن نسعى للدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدد أمنه واستقراره.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على مجالات الحياة كافة، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم، بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.