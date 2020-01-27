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مصر | وزير الأوقاف بندوة قطاع السجون: علينا الدفاع عن الوطن

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف بندوة قطاع السجون: علينا الدفاع عن الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع السجون، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مخاطر الفكر المتطرف ومكانة الشهداء"، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طرة، بحضور فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.


وتحدث فضيلته عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة؛ لتحقيق الأمن للمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكدًا أهمية رسالة الأمن.


وتناول فضيلته، فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، مشيرًا إلى أن الشهادة في سبيل الدفاع عن الأوطان والحفاظ عليها من أعظم العبادات، وأن الإنسان المخلص لدينه يبذل أغلى ما يمكن من أجل وطنه، وعلينا جميعًا أن نسعى للدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدد أمنه واستقراره.

ونوه بأهمية التكاتف والتعاون بين أطياف المجتمع كافة لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن.
كما تحدث فضيلته، عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على مجالات الحياة كافة، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم، بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.

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