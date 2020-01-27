مصر | وزير الأوقاف بندوة قطاع السجون: علينا الدفاع عن الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف بندوة قطاع السجون: علينا الدفاع عن الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع السجون، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مخاطر الفكر المتطرف ومكانة الشهداء"، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طرة، بحضور فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



وتحدث فضيلته عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة؛ لتحقيق الأمن للمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكدًا أهمية رسالة الأمن.



وتناول فضيلته، فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، مشيرًا إلى أن الشهادة في سبيل الدفاع عن الأوطان والحفاظ عليها من أعظم العبادات، وأن الإنسان المخلص لدينه يبذل أغلى ما يمكن من أجل وطنه، وعلينا جميعًا أن نسعى للدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدد أمنه واستقراره.

ونوه بأهمية التكاتف والتعاون بين أطياف المجتمع كافة لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن.