مصر | إحالة موظف انتحل صفة ضابط في القاهرة للجنايات

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعينة خدمة الطوف الأمني بشارع القصر العيني دائرة القسم، تمكنت من ضبط "مصطفى. ر. م" 47 سنة موظف بشركة أمن وحراسة في السيدة زينب وبحوزته "طبنجة صوت عيار 9 مم تركي الصنع، طلقة صوت من ذات العيار" أثناء قيامه باستيقاف "آدم. ع. ح" 28 سنة موظف بشركة إعلانات ومقيم في النزهة، بقصد الاستيلاء على متعلقاته منتحلًا صفة رجال شرطة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وبسؤال المجني عليه اتهمه بالشروع في سرقته، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

وتأتي تلك الجهود، في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتكثيف الجهود لضبط قضايا انتحال الصفة، وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.

