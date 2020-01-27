مصر | ننشر مستندات براءة مدافع أسوان في قضية ولاية سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر مستندات براءة مدافع أسوان في قضية ولاية سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في مُحاكمة حمادة السيد مُدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء".

وقضت المحكمة بمعاقبة حاتم عبدالفضيل، ومحمد عبدالمحسن، ومحمد إبراهيم، وعبدالله محمد، ومحمد علي السيد نبهان، ومحمد سعيد، وزهير أحمد، ويحيى محمود، بالسجن المؤبد.

وكما عاقبت كل من: علي أحمد، وأحمد موافي، وأحمد غزال، بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة كل من عبدالحي إبراهيم حسين حسين، وسامح حامد، ومحمد جودة، وأحمد شعبان، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة محمد حامد، ورضا فتحي، وأحمد محمد، وأحمد عبدالله، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وقضت معاقبة علي محمد حسن، وأيمن موسى، وسيف الدين بن كمال، ومحمد بدوي، ومحمد عادل، وباسر علاء، والسيد محمد شرباص، ومحمد صابر، ومحمد أحمد، وجمعة محمد، وأحمد ماهر، وعبدالفتاح محمد، وأحمد إبراهيم شويخة، وعليوة الموجي، ومحمد محمود موسى، وأحمد اكرم، وأحمد محمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة عمرو محمد، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه.

وكما قضت ببراءة كل من: عبدالرحمن محمد، وحمادة السيد عبدالعليم، وأحمد محمد السيد، وحامد عبدالدايم، ومحمد خالد، وأحمد محمد، ومحمد أبو بكر.

صدر الحكم برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.