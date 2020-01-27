مصر | سيدة تقيم دعوى خلع بمحكمة أسرة الزنانيري لبخل زوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدة تقيم دعوى خلع بمحكمة أسرة الزنانيري لبخل زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت إيناس أن "افتقدت معاه إحساسي بالأمان، بيخبي فلوسه مني علشان مطلبش المصاريف، وأصيبت بالتهاب رئوي وطلبت منه زيارة للطبيب رفض قائلا (معاكي مصروف الأسبوع اتصرفي براحتك مش هدفع زيادة عليه)".
وأوضحت أن أهلها حاولوا تهدئة الوضع حتى لا تلجأ الزوجة المكلومة للانفصال، ولكنها فوجئت بشراء زوجها سيارة من دون علمها وأبلغها أنها ملك شقيقه واستعارها منه يومين؛ لمساعدته في الذهاب لعمله سريعا من دون تأخير بالمواصلات.
وأردفت أنها اكتشفت عن طريق الصدفة، كذب زوجها، وأن السيارة ملكه وأنه يدخر أكثر من ربع مليون جنيه بأحد البنوك، فنشبت مشادة بينهما أهانها خلالها واتهمها بالجشع والطمع به فقررت الانفصال عنه، ولكنه رفض فاضطرت للجوء للقضاء لرفع دعوى خلع ضده.