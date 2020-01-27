مصر | القبض على شخصين لتنقيبهما عن الآثار أسفل عقار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين لتنقيبهما عن الآثار أسفل عقار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات أمن القاهرة، من القبض على عاطل وموظف بالمعاش لتنقيبهما عن الآثار بالمطرية.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية من كل من: "محمد.س.ا" 31 عاما، فني صيانة بشركة للتجارة والصناعة ومقيم 9 شارع الأميرة نعمت عرب الطوايلة، دائرة القسم، و"أحمد.ف.ا" 39 عامل ومقيم بذات العنوان، بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص،

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.