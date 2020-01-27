مصر | القبض على شخصين لتنقيبهما عن الآثار أسفل عقار بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على شخصين لتنقيبهما عن الآثار أسفل عقار بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت قوات أمن القاهرة، من القبض على عاطل وموظف بالمعاش لتنقيبهما عن الآثار بالمطرية.
وتبلغ لقسم شرطة المطرية من كل من: "محمد.س.ا" 31 عاما، فني صيانة بشركة للتجارة والصناعة ومقيم 9 شارع الأميرة نعمت عرب الطوايلة، دائرة القسم، و"أحمد.ف.ا" 39 عامل ومقيم بذات العنوان، بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص،
وتبلغ لقسم شرطة المطرية من كل من: "محمد.س.ا" 31 عاما، فني صيانة بشركة للتجارة والصناعة ومقيم 9 شارع الأميرة نعمت عرب الطوايلة، دائرة القسم، و"أحمد.ف.ا" 39 عامل ومقيم بذات العنوان، بتضررهما من مالك العقار سكنهما لشروعه بالحفر أسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع أحد الأشخاص،
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وتبين أنهما كل من: "حسين.خ.ح" 41 عاما، عاطل، ومقيم بذات العنوان "مالك العقار"، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 إحكام حبس جزئي، تنقيب عن آثار، بإجمالي حبس 4 سنوات، والآخر يدعى "عبد الحميد.س.ع" 44 عاما، موظف بالمعاش ومقيم مجاورة 33، دائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته طبنجة صوت.
وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما بالتنقيب عـن الآثار.
وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.