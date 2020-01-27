مصر | ضبط سائق سرق خطيبته في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق سرق خطيبته في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الأمن، في القبض على سائق؛ استولى من خطيبته على مقتنيات ذهبية، والإدعاء الكذب بخطفها.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من المدعوة "فريحه. خ. ح"،47 عاما، ربة منزل، ومقيمة 20 شارع سوسن سليم عرب المعادي دائرة القسم، بغياب نجلتها "هدير. س. ع" 17 عاما، ومقيمة بذات العنوان، عقب خروجها من مسكنهما بتاريخ أمس لزيارة شقيقتها.

وفي وقت لاحق ورد إليها اتصال هاتفي من هاتف المتغيبة واخبرها خلاله المتصل بخطف ابنتها ومساومتها على دفع مبلغ مالي 50 ألف جنيه نظير إطلاق سراحها، وأثناء ذلك ورد إليها اتصال هاتفي آخر يفيد بعودة المتغيبة.

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وباستدعاء الأخيرة قررت بأنها حال عودتها لمسكنها، فوجئت بقيام شخصان مستقلان دراجة بخارية " توك توك " بخطفها واحتجازها بإحدى الشقق السكنية، غير معلومة لديها، واستوليا منها على مبلغ مالي ألف جنيه ودبلة ذهبية وأخري فضية وعقب ذلك قاما بإطلاق سراحها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات لم يستدل على صحة واقعة الخطف، بإعادة مناقشتها قررت بأنها كان متواجدة صحبة خطيبها "سيد. خ. ف" 31 عاما، سائق ومقيم 20 مساكن التعاونيات دائرة القسم، وقامت بتسليم الأخير لمقتنياتها واختلاق الواقعة على النحو المشار إليه خشية افتضاح أمرها.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة أيدها، و تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.