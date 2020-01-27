أخبار مصر | فرص استثمارية سياحية جديدة بالأقصر والبحر الأحمر وبحيرة قارون

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ناقش الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، آليات تفعيل خطة التنمية السياحية وخطة الوزارة، في جذب مجموعة استثمارات جديدة بقطاع السياحة المصري، من خلال طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتميزة؛ لتشمل فنادق ومنتجعات سياحية وبيوت أجازات بمنطقة هضبة الطود في الأقصر؛ لخدمة السياحة الأوروبية خلال فصل الشتاء.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده "العناني" مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ربط هذه الفنادق والمنتجعات بشكل مباشر بالمنطقة الأثرية، ذات الشهرة العالمية بمدينة الأقصر، وكذلك مجموعة من الفرص الاستثمارية بجنوب البحر الأحمر والساحل الشمالي لبحيرة قارون بالفيوم.

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كما استعرض وزير السياحة والآثار، نتائج اللقاءات التي تم عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية حول المشكلات التي تواجه القطاع، والقرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري.

وتم تشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واصفاً إياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين ودفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.

وفي نهاية اللقاء أكد "العناني" شكره وتقديره للعاملين على ما يتم بذله من جهد كبير، في تنمية وتنويع منتج السياحة المصري، بقطاعات التنمية بصفة عامة، وعلى دعم المستثمرين بقطاع السياحة.