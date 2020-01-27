أخبار مصر | رئيس البرلمان يحيل 51 اقتراحا برغبة للجنان المختصة

وتتناول الاقتراحات، مطالبا من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كبارى علوية.

كما تتضمن اقتراحات بتدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، أسوة بمدارس التربية والتعليم والسماح لذوى الاحتياجات بدخول النوادى ومراكز الشباب مجانا وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى فى الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدنى بعدد من المراكز وإعادة التقسيم الإدارى للسويس.