أخبار مصر | رئيس البرلمان يحيل 51 اقتراحا برغبة للجنان المختصة

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كما تتضمن اقتراحات بتدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، أسوة بمدارس التربية والتعليم والسماح لذوى الاحتياجات بدخول النوادى ومراكز الشباب مجانا وبدون رسوم، وتشغيل وحدات إطفاء بقرى فى الدقهلية وأسيوط، وإنشاء سجل مدنى بعدد من المراكز وإعادة التقسيم الإدارى للسويس.
كما أحال أربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقرير عنها وتشمل الآتى:
1- إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائبين همام العادلى وجابر الطويفى عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاعلام ومكتب لجنة الشئون الدستورية
2- إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر عن الحوافز الايجابية للأسر المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
3- إحالة اقتراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.
-4 إحالة الاقتراح بقانون تعديل قانون نقابة المهن التعليمية مقدم من النائب ياسين عبد الصبور إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية.