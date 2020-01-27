أخبار مصر | البرلمان يهنئ المنتخب الوطني لليد لحصوله على كأس أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يهنئ المنتخب الوطني لليد لحصوله على كأس أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للمنتخب الوطني لكرة اليد بعد حصده لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب تونس على أرضه بملعب «رادس» ووسط جماهيره بنتيجة 27 مقابل 22، متمنيا له التوفيق بأولمبياد طوكيو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي والعديد من التقارير البرلمانية.

وشهدت الجلسة العامة أمس، تأكيدات على أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها عليهم، إبان شراء السلع الاستهلاكية، مع التأكيد على ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية، التي خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تقوم وتعمل بهذا القطاع والرقابة عليها سيكون إطار فعال، مؤكدا أن ظواهر الغارمات لا بد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.

