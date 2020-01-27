أخبار مصر | رئيس الوزراء يكرم مجلس حكماء المسلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يكرم مجلس حكماء المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الدكتور سلطان الرميثي، أمين عام مجلسَ حكماء المسلمين؛ تقديرًا لما قدمه مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إسهامات في تجديد الفكر الديني، والعمل على تعزيز السِّلم في المجتمعات والحوار بين الأديان والثقافات، ونشر ثقافة التعايش والسلام والفكر الوسطي المستنير.

وجاء ذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

وجاء هذا التكريم، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تجديد الفكر الديني، والذي يعقده الأزهر الشريف تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 27-28 يناير 2020 ، والتي شهدت تكريم عدد من علماء الأمَّة الإسلاميَّة والشخصيات والهيئات التي أسهمت بدور فاعل في من جهود في التجديد ونشر الفكر الوسطي الإسلامي المستنير.

يُذكر أن مجلس حكماء المسلمين، هيئة دوليَّة مستقلَّة تأسَّست 19 يوليو عام 2014، يترأسها فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، بهدف المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.