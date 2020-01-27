أخبار مصر | البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي.

وشهدت الجلسة العامة أمس، تأكيدات أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها عليهم، إبان شراء السلع الاستهلاكية، مع التأكيد على ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية، التي خلقت جراء العمل بالقسط.