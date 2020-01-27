أخبار مصر | وزير النقل يعلن عن إنشاء أول مطار جاف الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن عن إنشاء أول مطار جاف الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن أنه سيتم لأول مرة في مصر يوم الأربعاء المقبل إنشاء أول مطار جاف في مصر وسيكشف عنه في مجلس الوزراء بشركات مصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 2019116، وذلك بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات.

وأضاف وزير النقل: "أنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء معهد تكنولوجي متخصص للسكة الحديد ويتم قبول الطلاب فيه من أوائل الثانوية العامة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير السكه الحديد".

