أخبار مصر | مرشحة بانتخابات "البيطريين": النقيب لم يرسل مشكلاتنا للرئاسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشحة بانتخابات "البيطريين": النقيب لم يرسل مشكلاتنا للرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين زكي، المرشحة على منصب نقيب الأطباء البيطريين: إن النقيب العام الدكتور خالد العامري، صرح من قبل بوضع مشكلات القطاع البيطري، على مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365"، أن النقيب لم يستعرض مشكلات البيطريين أمام الرئيس، متابعة: "أزمات المهنة كبيرة ولا بد من التعاون والتضافر لحل تلك المشكلات".

وأوضحت أن من أبرز المشكلات التي تواجه المهنة، عدم تمكين الطبيب البيطري من مهنته، وعدم اعتماد كادر الأطباء البيطريين العاملين في وزارة الزراعة والمديريات.

وتقدمت الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للبيطريين، بأوراق ترشحها بشكل رسمي لمقعد نقيب عام أطباء البيطريين، بانتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين 2020.