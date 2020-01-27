أخبار مصر | وفد سويدي يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد سويدي يزور المنطقة الاقتصادية لبحث فرص التعاون والاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صباح اليوم اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس للقطاع الجنوبي، وفدا من المستشارين التجاريين من مجلس التجارة والاستثمار السويدي.

وأوضح المركز الإعلامي بالمنطقة، أن الزيارة جاءت بهدف تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية ومناقشة فرص التعاون والتعرف على المنطقة الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل المشروعات وذلك لتيسير سبل التعاون فيما بين رجال أعمال ونظائرهم المصريين في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين.

وخلال الاجتماع رحب شعبان بالوفد، معربًا عن سعادته باهتمام الحكومة السويدية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية مما يشير إلى ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك إلى سياسة الانفتاح على كل العالم التي تنتهجها المنطقة وإلى موقعها الاستراتيچي وحوافزها الضريبية والجمركية.

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وعرض نائب رئيس الهيئة فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.

وعقب الاجتماع قام الوفد بزيارة المنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بميناء السخنة وأهم المشروعات والاستثمارات الموجودة بالمنطقة.

من جهته أكد سيمون ويسبيرغ مستشار مجلس التجارة والاستثمار، حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون في مصر في مختلف المجالات والتطلع لتواجد شركات سويدية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إنها تتميز ببعض المميزات الحيوية مما يعزز فرص الشراكة علاوة على اهتمام بعض الدول العملاقة وتواجد شركاتها فيها مما يجعل اقتصادها يصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.