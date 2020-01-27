أخبار مصر | عاجل.. "بكري"يقاضي رئيس الوطنية للإعلام ونقيب الإعلاميين بتهمة التشهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "بكري"يقاضي رئيس الوطنية للإعلام ونقيب الإعلاميين بتهمة التشهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري التقدم ببلاغين للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد كلِ من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وطارق سعدة نقيب الاعلاميين،متهمًا إياهما بارتكاب جريمة التشهير بحقه، وحق برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه علي فضائية"صدي البلد"وكافة العاملين بالقناة.

واتهم "بكري" في البلاغين المذكورين بترديد اتهامات غير صحيحة والتشهير، وبث معلومات مغلوطة،من شأنها المساس بمصداقيته المهنية والوطنية،وذلك عبر إصدارهما بيانات تتضمن افتراءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة،حيث يوضح أن مابثه في برنامج "حقائق وأسرار " في حلقة الجمعة الماضية "24يناير 2020" على فضائية "صدي البلد"، لم يتعد أكثر من شكوي تلقتها إدارة البرنامج تشتمل على توقيعات من العشرات من العاملين بالقناة الفضائية المصرية، وموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن مطالبهم بالحفاظ علي تردد قناتهم، رفضًا من جانبهم لنقلها لقناة أخري،الأمر الذي سيترتب عليه الإضرار بنحو مائتي مذيع وإعلامي وفني، كما جاء في المذكرة.

وأكد "بكري" في بلاغيه أنه تمت مراعاة كافة المعايير المهنية والقانونية وميثاق الشرف الإعلامي عند عرض شكوى العاملين بالفضائية، وأن ما تضمنته البيانات الصادرة عن حسين زين وطارق سعدة، تتجاوز بكثير حدود ما تمت إذاعته، وتفتقد لكافة المعايير المهنية والإعلامية، وتشكل خرقًا وتجاوزًا غير مسبوق لقيم المهنة ومعايير العمل الصحفي والإعلامي.

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وقال البيان: "حيث نصب كليهما من نفسه قاضيًا وجلادًا، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ذكر في بيانه المرفوع للسيد المستشار النائب العام أن مصطفي بكري مقدم البرنامج ينتظره حكم بالسجن لمدة سنة، وغرامة تبلغ العشرين ألف جنيه، وأصدر نقيب الإعلاميين حكمًا مسبقا لدى دعوته مجلس نقابة الإعلاميين للانعقاد بشكل عاجل في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء "28يناير 2020"، ليصدر قراراته بحق مصطفي بكري وكافة العاملين معه، من معدين ومحررين ومصورين وفنيين ومخرجين، في سلوك لا يصدر إلا عن شخص لايدرك طبيعة العمل الإعلامي، والقوانين والمعايير التي تحكمه".

وسوف تشتمل بلاغات "بكري "كشف تعمد التحريض المتعمد والتشهير وترديد الاتهامات الزائفة والأباطيل، ومنها اتهامه بالتحريض على خروج المواطنين للتظاهر عشية ذكرى 25 يناير، متابعًا: "كل من شاهدوا حلقتي الخميس والجمعة 23-24 يناير 2020 عبروا عن تقديرهم لحجم التصدي لجماعات الإخوان الإرهابية وإعلامهم الساقط، وتحريضهم ضد الدولة ومؤسساتها، والتي حفلت بهما حلقتي الخميس والجمعة للتصدي للداعين للتظاهر ونشر الفوضى يوم 25 يناير، وأن تصوير بث شكوى العاملين بالفضائية المصرية على أنه تحريض هو تعبير عن إفلاس إعلامي".

وأكد "بكري" أنه سيتقدم ببلاغات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد حسين زين وطارق سعدة، بشأن ما بدر في حقه، وحق برنامجه "حقائق وأسرار و"قناة صدى البلد".